Soirée Choucroute Salle des Fêtes Genouillac, 25 novembre 2023, Genouillac.

Genouillac,Creuse

️Soirée Choucroute

Samedi 25 Novembre 2023

19h30

Salle des Fêtes

Adulte –> 17€

Enfant -12 ans –> 10€

A emporter et Livraison sur demande

18€

INSCRIPTION AVANT LE 18 NOVEMBRE

06.67.83.22.09

06.43.15.93.29.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine



sauerkraut Evening

?Saturday, November 25, 2023

?19h30

?Salle des Fêtes

? Adult –> 17?

? Children under 12 –> 10?

takeaway and delivery on request

?18?

REGISTER BEFORE NOVEMBER 18

?06.67.83.22.09

?06.43.15.93.29

noche del chucrut

sábado 25 de noviembre de 2023

?19h30

sala de Fiestas

? Adultos –> 17?

? Niños menores de 12 años –> 10?

comida para llevar y entrega a petición

?18?

REGISTRARSE ANTES DEL 18 DE NOVIEMBRE

?06.67.83.22.09

?06.43.15.93.29

sauerkraut-Abend

samstag, 25. November 2023

?19h30

saal der Feste

? Erwachsene –> 17?

? Kinder unter 12 Jahren –> 10?

zum Mitnehmen und Lieferung auf Anfrage

?18?

ANMELDUNG VOR DEM 18. NOVEMBER

?06.67.83.22.09

?06.43.15.93.29

Mise à jour le 2023-10-30 par Portes de la Creuse en Marche