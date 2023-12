LYNDA SALLE DES FETES Gennevilliers, 10 février 2024, Gennevilliers.

Lynda c’est avant tout une histoire de passion pour la musique donnant naissance à une carrière solo en pleine expansion. Sa voix allie puissance et douceur, intimité et universalité. Lynda écrit ses textes, compose au piano, on retrouve des sonorités pop, variétés, R&B.Les succès de l’artiste ne cessent d’augmenter sa popularité avec des titres comme: Si tu m’aimes , Adieu ou encore Comme avant avec Franglish.

Tarif : 12.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 19:00

SALLE DES FETES 177, Avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers