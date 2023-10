Loto Salle des fêtes Gençay, 10 novembre 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

Réservation conseillée.

JM Animation.

Affichage électronique pour les perosnns mal entendantes.

Ouvertures des portes à 18h30..

Salle des fêtes

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Reservations recommended.

JM Animation.

Electronic display for the hearing impaired.

Doors open at 6:30pm.

Reserva recomendada.

Animación JM.

Pantalla electrónica para personas con discapacidad auditiva.

Apertura de puertas a las 18.30 h.

Eine Reservierung wird empfohlen.

JM Animation.

Elektronische Anzeige für schwerhörige Personen.

Türöffnung um 18:30 Uhr.

