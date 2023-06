Thé dansant Salle des fêtes Gençay Gençay Catégories d’Évènement: Gençay

Orchestre : Bernard Rual

Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Salle des fêtes

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free admission

Orchestra : Bernard Rual

Organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers Entrada gratuita

Orquesta : Bernard Rual

Organizado por la Amicale des Sapeurs Pompiers Eintritt frei

Orchester : Bernard Rual

