Penn Du – Festival PassWorld Salle des fêtes Genainville, 25 mars 2023, Creissels. Penn Du – Festival PassWorld Samedi 25 mars, 20h00 Salle des fêtes Genainville

Plein Tarif : 6€ / Tarif Pass Festival : 5€

Penn Du, « tête noir » en breton, tient son nom de la mouette à tête noire, l'un des symbole de la Bretagne.

C'est un groupe de musique rock-celtique-festif qui a « envie de montrer la Bretagne et de la partager ».

C’est un groupe de musique rock-celtique-festif qui a « envie de montrer la Bretagne et de la partager ». La musique bretonne y tient certes un rôle très important, mais leurs compositions flirtent aussi avec le ska et restent avant tout festives ! « Quand on est d’ici et que l’on part ailleurs, on se rattache à l’endroit d’où l’on vient, et je pense qu’on a besoin d’exprimer que l’on est breton », partage Arnaud Jaffre, l’un des membre du groupe.

Leur premier album Définitivement à l’ouest, traduit ce paradoxe. Le morceau L’exilé transmet d’ailleurs toute la mélancolie du batteur pour le pays de Quimperlé. C’est un mélange de sonorités bretonne et celte que les Penn Du vous invitent à découvrir grâce à l’apport des flûtes, ou encore du violon.

Le style 100% rock celto-bretonned est survolté et entraînant, un groupe plein de belles surprises avec des lives hauts en couleur !

