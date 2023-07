Gavaudun expose ses créateurs Salle des fêtes Gavaudun, 2 juillet 2023, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

Exposition mettant en valeur des artistes locaux à Gavaudun.

Vernissage le 1er juillet à 19h..

2023-07-02 fin : 2023-08-14 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition featuring local artists in Gavaudun.

Opening on July 1 at 7pm.

Exposición de artistas locales en Gavaudun.

Inauguración el 1 de julio a las 19.00 h.

Ausstellung, die lokale Künstler in Gavaudun hervorhebt.

Vernissage am 1. Juli um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Coeur de Bastides