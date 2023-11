Téléthon à Gaugeac Salle des fêtes Gaugeac, 9 décembre 2023, Gaugeac.

Gaugeac,Dordogne

Le village de Gaugeac se mobilise le 09/12 en faveur du Téléthon. Le comité des fêtes de Gaugeac vous invite à participer aux différentes activités proposées.

– 10h : Marche de 5km avec un départ de la mairie de Gaugeac.

– 12h : Apéritif offert suivi du repas à la salle des Fêtes de Gaugeac..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 14:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Gaugeac 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The village of Gaugeac is mobilizing on 09/12 in aid of the Telethon. The Comité des fêtes de Gaugeac invites you to take part in the various activities on offer.

– 10am: 5km walk starting from Gaugeac town hall.

– 12pm: Aperitif followed by lunch at the Salle des Fêtes in Gaugeac.

El pueblo de Gaugeac se moviliza el 09/12 en ayuda del Teletón. El Comité de la Fiesta de Gaugeac le invita a participar en las distintas actividades propuestas.

– 10h: Marcha de 5 km con salida desde el ayuntamiento de Gaugeac.

– 12h: Aperitivo seguido de una comida en el ayuntamiento de Gaugeac.

Das Dorf Gaugeac mobilisiert sich am 09.12. zugunsten des Telethon. Das Festkomitee von Gaugeac lädt Sie ein, an den verschiedenen angebotenen Aktivitäten teilzunehmen.

– 10 Uhr: 5 km lange Wanderung mit Start am Rathaus von Gaugeac.

– 12 Uhr: Angebotener Aperitif, gefolgt von einem Essen im Festsaal von Gaugeac.

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides