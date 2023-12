Un Noël Rock Salle des fêtes Ganges, 4 décembre 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

«Un Noël Rock» par la Cie TADAM. Une comédie originale, interactive et rythmée par des classiques de musique contemporaine et rock..

2023-12-16 16:30:00 fin : 2023-12-16 17:10:00. .

Salle des fêtes

Ganges 34190 Hérault Occitanie



« Un Noël Rock » by Cie TADAM. An original, interactive comedy set to contemporary and rock classics.

« Un Noël Rock » de la Cie TADAM. Una comedia original e interactiva ambientada con clásicos contemporáneos y del rock.

« Un Noël Rock » von der Cie TADAM. Eine originelle, interaktive und rhythmische Komödie mit Klassikern der zeitgenössischen Musik und Rockmusik.

Mise à jour le 2023-11-28 par ADT34