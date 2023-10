La Semaine Bleue – Marche Organisée Salle des Fêtes Ganges, 5 octobre 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Programme de la Semaine Bleue offerte par la mairie de Ganges. Marché organisée avec les clubs Les Randonneurs et Maintien en Forme..

2023-10-05 14:00:00 fin : 2023-10-05 17:00:00. .

Salle des Fêtes

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Semaine Bleue program offered by Ganges town council. Market organized with the clubs Les Randonneurs and Maintien en Forme.

Programa de la Semaine Bleue ofrecido por el Ayuntamiento de Ganges. Mercado organizado con los clubes Les Randonneurs y Maintien en Forme.

Programm der vom Rathaus von Ganges angebotenen Blauen Woche. Markt organisiert mit den Clubs Les Randonneurs und Maintien en Forme.

Mise à jour le 2023-09-28 par ADT34