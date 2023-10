Bourse aux vêtements organisée par Salle des fêtes Galgon, 18 octobre 2023, Galgon.

Galgon,Gironde

Bourse aux vêtements

Dépôt le lundi 16 octobre de 9h à 17h

vente du mercredi 18 au samedi 2 octobre de 9h à 18h.

2023-10-18 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Salle des fêtes

Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Clothing market

Drop-off Monday, October 16, 9am to 5pm

on sale Wednesday October 18 to Saturday October 2, 9am to 6pm

Mercado de ropa

Depósito el lunes 16 de octubre de 9.00 a 17.00 horas

a la venta del miércoles 18 al sábado 2 de octubre, de 9.00 a 18.00 horas

Börse für Kleidung

Abgabe am Montag, den 16. Oktober von 9 bis 17 Uhr

verkauf am Mittwoch, 18. Oktober, bis Samstag, 2. Oktober, von 9 bis 18 Uhr

