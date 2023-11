Marché de Noël à Gaillan Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc, 25 novembre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

Marché de Noël à Gaillan organisé par l’association Arts et Loisirs.

A l’interieur du foyer rural vous découvrirez l’exposition artisanale et à l’extérieur le vide greniers.

Petite restauration : sandwich, Panini, part de gâteau, crêpes, boissons fraiches, chocolat chaud, thé..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Gaillan organized by the Arts et Loisirs association.

Inside the foyer rural, you’ll find a craft exhibition, and outside, a garage sale.

Snacks: sandwiches, paninis, cakes, crêpes, cold drinks, hot chocolate, tea.

Mercado de Navidad en Gaillan organizado por la asociación Arts et Loisirs.

En el interior del vestíbulo rural encontrará una exposición de artesanía y en el exterior la venta de garaje.

Refrigerios: bocadillos, paninis, pasteles, crêpes, bebidas frías, chocolate caliente, té.

Weihnachtsmarkt in Gaillan, organisiert von der Association Arts et Loisirs.

Im Inneren des Landhauses finden Sie eine Kunsthandwerksausstellung und im Freien einen Flohmarkt.

Kleine Snacks: Sandwiches, Panini, Kuchenstücke, Crêpes, kalte Getränke, heiße Schokolade, Tee.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Médoc-Vignoble