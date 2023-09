Stage de danse et de tatouage au henné Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc, 18 novembre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

La compagnie « Le voyage des Saharans » vous propose 2 stages de danse, et un de tatouage au henné qui de dérouleront comme suit :

– samedi 18 de 14h à 16h : stage de danse Pop Baladi avec Saya

– dimanche 19 de 14h à 16h : stage de danse Rom des Balkans avec Yasha et tatouage au henné avec Samira de 14h à 15h30.

Sur réservation car le nombre de places est limité..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 16:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « Le voyage des Saharans » company is offering 2 dance workshops and a henna tattoo workshop as follows:

– saturday 18 from 2 to 4 pm: Pop Baladi dance workshop with Saya

– sunday 19th from 2pm to 4pm: Balkan Roma dance workshop with Yasha and henna tattooing with Samira from 2pm to 3:30pm.

Places are limited and must be booked in advance.

La compañía « Le voyage des Saharans » propone 2 talleres de danza y un taller de tatuajes de henna:

– sábado 18 de 14:00 a 16:00: taller de danza pop baladi con Saya

– domingo 19 de 14:00 a 16:00 h: Taller de danza balcánica romaní con Yasha y de tatuaje de henna con Samira de 14:00 a 15:30 h.

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Die Kompanie « Le voyage des Saharans » bietet Ihnen zwei Tanzkurse und einen Henna-Tattoo-Kurs an, die wie folgt ablaufen werden:

– samstag, den 18. von 14:00 bis 16:00 Uhr: Tanzkurs Pop Baladi mit Saya

– sonntag, den 19. von 14:00 bis 16:00 Uhr: Balkan-Rom-Tanzkurs mit Yasha und Henna-Tätowierung mit Samira von 14:00 bis 15:30 Uhr.

Nur mit Reservierung, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Médoc-Vignoble