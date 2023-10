Loto du Téléthon Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc, 11 novembre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

Le comité des Fêtes organise son loto dans le cadre du Téléthon.

Ouverture des portes dès 18h.

Restauration et buvette sur place.

Réservation possible.

Venez nombreux tenter votre chance de gagner les lots mis en jeu..

2023-11-11

Salle des fêtes

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes organizes its bingo as part of the Telethon.

Doors open at 6pm.

Catering and refreshments on site.

Reservations required.

Come and try your luck at winning the prizes on offer.

El Comité des Fêtes organiza su bingo en el marco del Teletón.

Apertura de puertas a las 18.00 horas.

Catering y refrescos in situ.

Posibilidad de reservar.

Ven a probar suerte y gana los premios que se ofrecen.

Das Festkomitee organisiert sein Lotto im Rahmen des Telethon.

Die Türen werden ab 18 Uhr geöffnet.

Essen und Trinken vor Ort.

Reservierungen sind möglich.

Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück, um die angebotenen Preise zu gewinnen.

