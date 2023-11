Soirée karaoké Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc, 10 novembre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

« Tous à vos micros !!! Grandes soirées karaoké à la salle des fêtes de la commune.

Avec la participation de DJ NONO et de David Nemetz qui vous donneront envie de chanter .

Venez nous rejoindre pour ces soirées à chanter, danser et s’amuser. Ambiance assurée ! « .

Restauration sur place.

Sur réservation..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Salle des fêtes

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« All hands to your microphones!!! Big karaoke evenings at the village hall.

With the participation of DJ NONO and David Nemetz who will make you want to sing.

Come and join us for these evenings of singing, dancing and fun. The atmosphere is guaranteed! « .

Catering on site.

Reservations required.

« ¡En sus micrófonos! Grandes veladas de karaoke en la sala del pueblo.

Con la participación de DJ NONO y David Nemetz que te darán ganas de cantar.

Ven y únete a nosotros en estas veladas de canto, baile y diversión. ¡El ambiente está garantizado! « .

Catering in situ.

Reserva obligatoria.

« Alle an die Mikrofone!!! Große Karaoke-Abende im Festsaal der Gemeinde.

Mit der Teilnahme von DJ NONO und David Nemetz, die Sie zum Singen anregen werden.

Kommen Sie zu uns und genießen Sie diese Abende mit Singen, Tanzen und Spaß haben. Die Stimmung ist garantiert! « .

Verpflegung vor Ort.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Médoc-Vignoble