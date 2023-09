Loto des Drôles Gaillanais Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc, 13 octobre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

Les Drôles Gaillanais organise un loto dans la salle des fêtes.

De nombreux lots sont à gagner.

Ouverture des portes dès 18h30. Restauration sur place.

Sur réservation..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Salle des fêtes

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Drôles Gaillanais organizes a lotto in the village hall.

Lots of prizes to be won.

Doors open at 6:30pm. Catering on site.

Reservations required.

Les Drôles Gaillanais organiza un bingo en la sala del pueblo.

Muchos premios.

Apertura de puertas a las 18.30 h. Servicio de catering in situ.

Reserva obligatoria.

Les Drôles Gaillanais organisiert ein Lotto im Festsaal.

Es gibt zahlreiche Lose zu gewinnen.

Die Türen werden ab 18:30 Uhr geöffnet. Verpflegung vor Ort.

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Médoc-Vignoble