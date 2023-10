Hanta RA et Justin VALI à Illiers-Combray (28) Salle des fêtes G. Billebault Illiers-Combray, 26 octobre 2023, Illiers-Combray.

Hanta RA et Justin VALI à Illiers-Combray (28) Jeudi 26 octobre, 14h30 Salle des fêtes G. Billebault

Le danseur et l’oiseau du roi – et autres contes musicaux dansés de Madagascar

Quelque part en Afrique, dans l’Océan Indien se trouve un pays nommé l’Île Rouge : Madagascar. Les histoires, les contes, les légendes qui se transmettent surtout par voie orale y sont infinis. Il y a la légende d’un jeune danseur particulièrement doué qui prend tous les risques pour réaliser son rêve. Y parviendra-t-il ? Très athlétique, il parvient à sauter par-dessus les fossés et à escalader les murailles du palais royal. Pourra-t-il échapper à la colère du roi qu’il a osé défier et échapper aux gardes dans une course époustouflante ? Il y a aussi le conte merveilleux de deux frères, l’un aveugle et l’autre paralysé. Une version originale et facétieuse du Petit Poucet, typique de Madagascar, où, malgré leur handicap, les deux héros, grâce à leur esprit solidaire, vont échapper à leur funeste destin en affrontant un ogre des plus féroce ! Et devenir ainsi les champions des redoutables guerriers Sakalava. Des contes pleins de poésie, de suspense et d’humour où la parole de la conteuse Hanta Raharimamonjy est enluminée par sa danse particulièrement évocatrice et une musique inspirée par la tradition malgache.

Hanta Raharimamonjy : conte, danse

: conte, danse Justin Vali Rakotondrasoa : valiha et marovany (cithares malgaches)

> Retrouvez Hanta Raharimamonjy et Justin Vali aux “Rencontres du Légendaire” les 18 et 19/11.

Hanta Raharimamonjy

La danse, les contes, le chant font partie de la vie de Hanta Raharimamonjy depuis son enfance à Madagascar. Dans sa famille il y a d’excellents orateurs, souvent invités lors des évènements familiaux à faire le «kabary», l’art oratoire, où les discours sont ponctués de poèmes, de proverbes et de contes. Artiste dans l’âme, elle pratique pendant des années le théâtre, les danses traditionnelles, la danse classique et contemporaine. Elle a aussi fait partie à Madagascar d’un groupe de chanteurs et de musiciens. En France elle suit des ateliers réguliers avec le conteur Pascal Fauliot, directeur du Festival Le Légendaire. En 2023, elle est invitée d’honneur au Festival International du Conte et des Arts Populaires de Zagora (Maroc) où elle reçoit le Prix d’excellence du Conte en Scène !

Justin Vali (né Justin Rakotondrasoa)

Musicien malgache spécialiste de la valiha, une variété malgache de cithare tubulaire en bambou, il joue aussi du marovany (prononcer marouvane), cithare parallélépipédique originaire du sud de l’île Madagascar.

Il habite en France et se produit régulièrement dans les festivals de musique traditionnelle, dont le WOMAD. Justin Vali est apparu sur plusieurs compilations de « musique du monde » de la fin des années 1980, puis en 1990 il a commencé à publier ses propres compositions : Ny Marina (La Vérité) (1994) enregistré aux Real World Studios pour le label Real World Records de Peter Gabriel, et The Sunshine Within en collaboration avec Paddy Bush (1999). En 2008, avec d’autres musiciens malgaches comme Erick Manana, il a réalisé l’album Malagasy All Stars.

Justin Vali a reçu le Grand Prix de la musique traditionnelle de la SACEM en 2006.

–

Un spectacle anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Salle des fêtes G. Billebault 6 Avenue Foch 28120 ILLIERS-COMBRAY Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lelegendaire.fr/index.php/2023/08/10/le-danseur-et-loiseau-du-roi-contes-musicaux-danses-de-madagascar-hanta-raharimamonjy-justin-vali-rakotondrasoa/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T15:30:00+02:00

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T15:30:00+02:00

MADAGASCAR CONTES