Bal à Basso ! : Bal folk et stage de sauts béarnais Salle des fêtes | Fresnes-en-Woëvre Rue De Bonnetage, 55160 Fresnes-en-Woëvre Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est [{« link »: « mailto:jmbasso@laposte.net »}] Après une courte absence, le bal à Basso revient et invite le groupe La Vesina, venant tout droit du sud-ouest !

Gascogne, Quercy, Bigorre, Ariège,… Venez danser avec la Vesina ! Fins spécialistes des parquets, ces trois jeunes passionnés vous proposent un moment de partage, de danse et de convivialité, au son de leur musique généreuse et cadencée. Mélanie Brelaud : Violon, chant

Clément Rousse : Accordéon diatonique, boha, violon

Adrien Villeneuve : Boha, Chant, Flûte/Tambourin, Aboès Durant la journée, des stages de sauts seront programmés pour apprendre ou réviser certaines de ces danses.

Plus d’infos à venir

Contact : jmbasso@laposte.net

