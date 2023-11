Marché de Noël de Francescas Salle des fêtes Francescas, 26 novembre 2023, Francescas.

Francescas,Lot-et-Garonne

A l’occasion du marché de Noël de Francescas, de nombreuses animations sont prévues toute la journée !

Exposants, photos avec le Père Noël, des gourmandises, concerta cappella pour voix d’hommes à 18h30 à l’église de Francescas avec le Choeur du Pays d’Albret..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Salle des fêtes

Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For the Francescas Christmas market, there’s plenty going on all day long!

Exhibitors, photos with Santa Claus, treats, concerta cappella for men’s voices at 6.30pm in Francescas church with the Choeur du Pays d’Albret.

En el mercado navideño de Francescas, ¡hay mucho que hacer durante todo el día!

Habrá puestos, fotos con Papá Noel, dulces y un concierto a capella para voces masculinas a las 18:30 en la iglesia de Francescas con el Choeur du Pays d’Albret.

Anlässlich des Weihnachtsmarktes in Francescas sind den ganzen Tag über zahlreiche Veranstaltungen geplant!

Aussteller, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Leckereien, Concerta cappella für Männerstimmen um 18:30 Uhr in der Kirche von Francescas mit dem Choeur du Pays d’Albret.

