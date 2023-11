Vide ta chambre Salle des fêtes Fraisse-sur-Agout, 26 novembre 2023, Fraisse-sur-Agout.

Fraisse-sur-Agout,Hérault

« Vide ta chambre » : vente de jouets, livres, vêtements enfants et accessoires d’occasion…..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



« Vide ta chambre »: sale of second-hand toys, books, children’s clothes and accessories…

« Vide ta chambre »: venta de juguetes de segunda mano, libros, ropa y accesorios infantiles…

« Leer dein Zimmer »: Verkauf von gebrauchten Spielsachen, Büchern, Kinderkleidung und Accessoires?

Mise à jour le 2023-11-08 par ADT34