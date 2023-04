Concours de belote Salle des Fêtes Fraisse-sur-Agout Catégories d’Évènement: Fraisse-sur-Agout

Concours de belote Salle des Fêtes, 12 mai 2023, Fraisse-sur-Agout. Concours de Belote

« Début des parties 21h

4 parties ».

2023-05-12 à 20:15:00 ; fin : 2023-05-12 . .

Salle des Fêtes

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Belote Contest

« Games start at 9pm

4 games » Concurso Belote

« Los partidos empiezan a las 21:00

4 partidas » Belote-Wettbewerb

« Beginn der Spiele 21 Uhr

4 Spiele » Mise à jour le 2023-02-23 par ADT34

