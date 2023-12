RÉVEILLON AS DE TREFLE Salle des fêtes Fournels, 31 décembre 2023, Fournels.

Fournels Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 03:00:00

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’As de Trèfle. Repas et soirée dansante pour fêter le passage à la nouvelle année.

Animée par Last Night Sonorisation.

Réservation au 06 30 10 75 05 ou 07 86 49 50 96 ….

EUR.

Salle des fêtes

Fournels 48310 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien