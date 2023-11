MARCHÉ DE NOËL FOURNELS Salle des Fêtes Fournels, 10 décembre 2023, Fournels.

Fournels,Lozère

Créations artisanales et produits régionaux à retrouver sur les stands installés pour l’occasion.

A partir de 14h à la salle des fêtes.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:30:00. EUR.

Salle des Fêtes

Fournels 48310 Lozère Occitanie



Artisanal creations and regional products to be found on the stands set up for the occasion.

From 2pm in the village hall.

Creaciones artesanales y productos regionales en los puestos instalados para la ocasión.

A partir de las 14:00 h en la sala del pueblo.

Kunsthandwerkliche Kreationen und regionale Produkte sind an den für diesen Anlass eingerichteten Ständen zu finden.

Ab 14 Uhr in der Festhalle.

Mise à jour le 2023-11-03 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien