QUINE GOURMAND FOURNELS Salle des fêtes Fournels, 12 novembre 2023, Fournels.

Fournels,Lozère

Quine gourmand organisé par la société du sou de l’école publique de Fournels.

14h à la salle des fêtes.

De nombreux lots à gagner !….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Fournels 48310 Lozère Occitanie



Gourmet Quine organized by the Fournels public school fund society.

2pm at the village hall.

Lots of prizes to be won!

Gourmet Quine organizado por la sociedad de fondos de la escuela pública de Fournels.

a las 14.00 horas en el salón del pueblo.

Muchos premios.

Gourmet-Quine, organisiert von der Gesellschaft des Sou de l’école publique de Fournels.

14 Uhr im Festsaal.

Zahlreiche Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-10-20 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien