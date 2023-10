APERO CONCERT Salle des fêtes Fournels, 10 novembre 2023, Fournels.

Fournels,Lozère

Apéro concert à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Fournels. Organisé par la société du Sou de l’école publique. Animé par DUO H TAGADEUX

Buvette et restauration sur place. ….

2023-11-10 fin : 2023-11-10 23:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Fournels 48310 Lozère Occitanie



Aperitif concert from 7.30pm at the Fournels village hall. Organized by the Sou de l’école publique society. Performed by DUO H TAGADEUX

Refreshments and catering on site. …

Concierto de aperitivo a partir de las 19.30 h en la sala de fiestas de Fournels. Organizado por la sociedad Sou de l’école publique. Actuación del DUO H TAGADEUX

Refrescos y catering in situ …

Apérokonzert ab 19.30 Uhr im Festsaal von Fournels. Organisiert von der Gesellschaft Sou de l’école publique. Unterhalten von DUO H TAGADEUX

Getränke und Speisen vor Ort. …

Mise à jour le 2023-10-20 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien