Randonnée pédestre – Téléthon Salle des fêtes Fougueyrolles, 3 décembre 2023, Fougueyrolles.

Fougueyrolles,Dordogne

Rando pédestre organisée par Lou Gueyrol.

Sports avec rendez-vous à 8h45 devant la salle des fêtes de Fougueyrolles. Le

midi : possibilité d’une assiette gourmande réservation au 05 53 24 83 28 et dessert

maison fait par « nos » mamies.

3€ rando

9€ rando et assiette gourmande

1€ la part de gâteau.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Salle des fêtes

Fougueyrolles 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hiking organized by Lou Gueyrol.

Meet at 8:45 am in front of the salle des fêtes in Fougueyrolles. On

lunch: possibility of a gourmet plate, reservation on 05 53 24 83 28, and home-made dessert

made by « our » grannies.

3? hike

9? hike and gourmet plate

1? slice of cake

Paseo organizado por Lou Gueyrol.

Cita a las 8h45 delante de la sala de fiestas de Fougueyrolles. En

almuerzo: posibilidad de un plato gourmet, reserva en el 05 53 24 83 28 y postre casero

hecho por « nuestras » abuelas.

excursión de 3

9? caminata y plato gastronómico

1? porción de tarta

Von Lou Gueyrol organisierte Wanderung.

Sport mit Treffpunkt um 8:45 Uhr vor dem Festsaal von Fougueyrolles. Am

mittag: Möglichkeit eines Feinschmeckertellers Reservierung unter 05 53 24 83 28 und Dessert

hausgemacht von « unseren » Omas.

3? Wanderung

9? Wanderung und Feinschmeckerteller

1? das Stück Kuchen

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides