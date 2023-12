Exposition historique et philatélique Salle des Fêtes Formigny La Bataille Catégories d’Évènement: Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00 Exposition de photos de la libération de la Normandie et exposition philatélique de documents sur le même thème. Le 7 juin dans l’enceinte de cette exposition sera ouvert un bureau de poste temporaire avec cachet spécial illustré. Autres informations : le 5 et 6 juin, l’amicale philatélique de Bayeux sera présente à Colleville sur Mer au musée Overlord avec l ‘ouverture d’un bureau de poste temporaire avec cachet illustré..

Salle des Fêtes

Formigny La Bataille 14710 Calvados Normandie

