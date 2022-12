Casino Royal « Factice » salle des fetes Fontenay-sur-loing Catégorie d’évènement: Fontenay-sur-loing

Casino Royal « Factice » salle des fetes, 29 janvier 2023, Fontenay-sur-loing. Casino Royal « Factice » Dimanche 29 janvier 2023, 14h00 salle des fetes Casino Royal « Factice » salle des fetes Fontenay-sur-loing Fontenay-sur-loing Casino Royal « Factice » à Fontenay-sur-Loing le dimanche 29 janvier 2023 de 15h00 à 18h00.

Retrouver toute l’ambiance de Las Vegas ; décor, tables de jeux, croupiers, machines à sous, close up. Distribution gratuite de jetons aux participants.

Après avoir rappelé les règles, les croupiers vous invitent à miser comme dans un véritable casino. Laissez-vous gagner par la fièvre du jeu ! Faites vos jeux !!!

Venez flamber sans risque et sans argent, c’est possible !

Nombreux lots à gagner ! Entrée libre

Un service Bar sera assuré par le Comité des Fêtes.

