Concert de musiques Grecques et des Balkans Salle des Fêtes Fons, 9 décembre 2023, Fons.

Fons,Lot

Vous avez besoin de plus de chaleur pour démarrer cet hiver 2023 ?

Crescendo aussi !

Il vous propose de vous évader le temps d’une soirée aux sons des chants grecs et des Balkans.

Le trio SMOKY BOAT, fort de son succès grandissant, va vous offrir une soirée-concert dépaysante, revisitant le répertoire de la musique grecque populaire et des Balkans.

Vous pourrez vous laisser tenter par quelques mezzés et desserts …

Le trio SMOKY BOAT est constitué de Nancy LEGKITSA, chanteuse athénienne talentueuse (chant, bendir (percussion) et zils (petites cymbales)), Paul BALAS ( accordéon chromatique ) et Camille HOLZER (guitares).

Après le succès remporté par notre concert “Nougaro” de février 2023, Crescendo organise à nouveau un événement pour réchauffer tout le Figeacois !

Nous vous attendons nombreux et bien décidés à partager ce moment musical avec chaleur et convivialité..

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . 15 EUR.

Salle des Fêtes

Fons 46100 Lot Occitanie



Need more warmth to kick-start winter 2023?

So does Crescendo!

We invite you to escape for an evening to the sounds of Greek and Balkan songs.

Building on their growing success, the SMOKY BOAT trio will offer you an exotic concert evening, revisiting the repertoire of popular Greek and Balkan music.

You’ll be tempted by mezzés and desserts …

The SMOKY BOAT trio is made up of Nancy LEGKITSA, a talented singer from Athens (vocals, bendir (percussion) and zils (small cymbals)), Paul BALAS (chromatic accordion) and Camille HOLZER (guitars).

Following the success of our ?Nougaro? concert in February 2023, Crescendo is once again organizing an event to warm up the whole of the Figeac region!

We look forward to welcoming you in large numbers, and to sharing this musical moment with warmth and conviviality.

¿Necesitas más calor para arrancar este invierno de 2023?

Crescendo también

Le ofrecemos la posibilidad de evadirse durante una velada al son de las canciones griegas y balcánicas.

Basándose en su creciente éxito, el trío SMOKY BOAT le ofrecerá una velada de conciertos exóticos, revisando el repertorio de la música popular griega y balcánica.

Podrá deleitarse con mezzés y postres…

El trío SMOKY BOAT está formado por Nancy LEGKITSA, talentosa cantante de Atenas (voz, bendir (percusión) y zils (pequeños platillos)), Paul BALAS (acordeón cromático) y Camille HOLZER (guitarras).

Tras el éxito de nuestro concierto de Nougaro en febrero de 2023, Crescendo vuelve a organizar un evento para calentar motores en toda la región de Figeac

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes para compartir este momento musical en un ambiente cálido y cordial.

Brauchen Sie mehr Wärme, um in den Winter 2023 zu starten?

Crescendo tut es auch!

Es schlägt Ihnen vor, einen Abend lang den Klängen griechischer und balkanischer Lieder zu entfliehen.

Das Trio SMOKY BOAT, das auf seinen wachsenden Erfolg zurückblicken kann, wird Ihnen einen exotischen Konzertabend bieten, bei dem es das Repertoire der griechischen Volks- und Balkanmusik neu interpretiert.

Sie können sich von einigen Mezzes und Desserts verführen lassen …

Das Trio SMOKY BOAT besteht aus Nancy LEGKITSA, einer talentierten Athener Sängerin (Gesang, Bendir (Percussion) und Zils (kleine Becken)), Paul BALAS (chromatisches Akkordeon) und Camille HOLZER (Gitarren).

Nach dem Erfolg unseres Nougaro-Konzerts im Februar 2023 organisiert Crescendo erneut eine Veranstaltung, die den gesamten Bezirk Figeac aufwärmen soll!

Wir erwarten Sie zahlreich und sind fest entschlossen, diesen musikalischen Moment mit Wärme und Geselligkeit zu teilen.

