Spectacle « Fablo Saxo » à Fons salle des fêtes, 2 juin 2023, Fons.

Fons,Lot

Gérard Cieslik est avant tout un artiste polyvalent, saxophoniste de cœur, formé à la direction d’orchestre, et au spectacle complet alliant le théâtre, la musique sous ses diverses formes et ses diverses tendances, la danse…

Le voilà aujourd’hui avec une création innovante jouée pour la première fois dans le joli village de Fons et en faveur de l’association C’est pour demain…….

2023-06-02 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-02 . 10 EUR.

salle des fêtes

Fons 46100 Lot Occitanie



Ge?rard Cieslik is above all a versatile artist, a saxophonist at heart, trained as a conductor, and with a complete show combining the theater, music in its various forms and trends, dance…

Here he is today with an innovative creation played for the first time in the beautiful village of Fons and in favor of the association C?est pour demain?

Ge?rard Cieslik es ante todo un artista polifacético, saxofonista de corazón, formado como director de orquesta, y con un espectáculo completo que combina teatro, música en sus diversas formas y tendencias, y danza…

Aquí está hoy con una creación innovadora representada por primera vez en el bonito pueblo de Fons y a beneficio de la asociación C?est pour demain?

Ge?rard Cieslik ist vor allem ein vielseitiger Künstler, Saxophonist mit Leib und Seele, ausgebildeter Orchesterdirigent und Künstler mit einer umfassenden Show, die Theater, Musik in ihren verschiedenen Formen und Ausprägungen, Tanz und vieles mehr vereint.

Nun ist er mit einer innovativen Kreation am Start, die zum ersten Mal in dem hübschen Dorf Fons und zugunsten des Vereins C?est pour demain » aufgeführt wird?

