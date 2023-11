DEVI REED ET LÉO – ODECPRODUCTION Salle des fêtes Florac Trois Rivières, 25 novembre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Odec Production fête ses 10 ans. Concerts de Devi Reed et Léo.

Léo, figure incontournable du reggae français de 1995 à nos jours, Léo , est le chanteur de Raspigaous, fameux groupe marseillais. En parallèle, Léo revient à ses premières amours, guit….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle des fêtes

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Odec Production celebrates its 10th anniversary. Concerts by Devi Reed and Léo.

Léo, a key figure in French reggae from 1995 to the present day, is the lead singer of Raspigaous, the famous band from Marseilles. At the same time, Léo is returning to his first love, guit…

Odec Production celebra su 10º aniversario. Conciertos de Devi Reed y Léo.

Léo, figura clave del reggae francés desde 1995 hasta nuestros días, es el cantante de Raspigaous, un famoso grupo marsellés. Al mismo tiempo, Léo vuelve a su primer amor, la guit…

Odec Production feiert sein 10-jähriges Bestehen. Konzerte von Devi Reed und Léo.

Léo, eine unumgängliche Figur des französischen Reggae von 1995 bis heute, Léo , ist der Sänger von Raspigaous, einer berühmten Band aus Marseille. Parallel dazu kehrt Léo zu seinen ersten Lieben zurück, Gitarre…

Mise à jour le 2023-11-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes