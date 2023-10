SALON DES FILS ET DES LAINES Salle des fêtes Florac Trois Rivières, 18 novembre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Venez découvrir la 5ème édition du Salon des Fils et Laines organisée par l’Association Créateurs des Cévennes ! Retrouvez tout un programme autour de la création et venez rencontrer nos artisans du coin. Laine, coton, macramé, feutre, broderies,.. ….

2023-11-18 fin : 2023-11-19 19:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Come and discover the 5th edition of the Salon des Fils et Laines organized by the Association Créateurs des Cévennes! Come and meet our local artisans and discover a whole program of creative activities. Wool, cotton, macramé, felt, embroidery… …

Venga a descubrir el 5º Salón de Fils et Laines organizado por la Asociación de Artesanos de las Cevenas Venga a conocer a nuestros artesanos locales y descubra todo un programa de actividades creativas. Lana, algodón, macramé, fieltro, bordado,… …

Entdecken Sie die 5. Ausgabe des Salon des Fils et Laines, der von der Association Créateurs des Cévennes organisiert wird! Entdecken Sie ein ganzes Programm rund um das kreative Schaffen und treffen Sie unsere Kunsthandwerker aus der Region. Wolle, Baumwolle, Makramee, Filz, Stickereien, … …

Mise à jour le 2023-10-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes