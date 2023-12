MARCHÉ DE NOEL Salle des fêtes Florac Trois Rivières Catégories d’Évènement: Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières
Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:30:00

fin : 2023-12-16 17:00:00 Retrouvez le marché de Noël de Florac le samedi 16 Décembre, organisé par les Créateurs des Cévennes.

Jeux en bois/kapla, restauration, musique. ….

Salle des fêtes

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

