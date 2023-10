bal de la BD Salle des Fêtes, Fléac (16) bal de la BD Salle des Fêtes, Fléac (16), 27 janvier 2024, . bal de la BD Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Salle des Fêtes, Fléac (16) 8€ 10h-12h : musique d’ensemble avec Paul GROLLIER 14h-16h : Stage danse de Bretagne et Poitou Charentes avec Marie VEILLON et Dominique LARZUL et les musiciens du stage du matin 20h30 : Bal source : événement bal de la BD publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes, Fléac (16) 6, rue Belfond

