Vide ta chambre ! Salle des fêtes Flaujac-Poujols, 3 décembre 2023, Flaujac-Poujols.

Flaujac-Poujols,Lot

Organisé par l’APE Autour de l’Ecole.

Jouets, articles de puériculture, livres, vêtements de 0 à 16 ans.

Vente de gâteaux et boissons sur place..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. 8 EUR.

Salle des fêtes

Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie



Organized by the APE Autour de l’Ecole.

Toys, childcare articles, books, clothes from 0 to 16 years old.

Sale of cakes and drinks on the spot.

Organizado por la APE Autour de l’Ecole.

Juguetes, artículos de puericultura, libros, ropa de 0 a 16 años.

Venta de pasteles y bebidas in situ.

Organisiert von der EV Autour de l’Ecole.

Spielzeug, Babyartikel, Bücher, Kleidung von 0 bis 16 Jahren.

Verkauf von Kuchen und Getränken vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-20 par Pnr des Causses du Quercy