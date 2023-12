Dîner « Truffe pour tous » Salle des fêtes Feugarolles Catégories d’Évènement: Feugarolles

Lot-et-Garonne Dîner « Truffe pour tous » Salle des fêtes Feugarolles, 19 janvier 2024, Feugarolles. Feugarolles Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19 Les trufficulteurs du Lot-et-Garonne vous convient dans le cadre des Semaines de la truffe en Albret au Dîner « La Truffe pour tous », le vendredi 19 janvier à 19h30 à la salle des fêtes de Feugarolles ! Menu 100% truffe :

Toasts à la truffe

Amuse en bouche à la truffe

Salade landaise à la truffe

Volaille sauce suprême à la truffe

Brie truffé

Trilogie de dessert café

Vin non compris Animation musicale. Sur réservation à l’Association des Trufficulteurs 47.

Salle des fêtes

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

