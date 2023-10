Spectacle – Le tour du monde en 80 jours Salle des fêtes Férolles, 24 novembre 2023, Férolles.

Spectacle – Le tour du monde en 80 jours 24 novembre – 9 décembre Salle des fêtes Entrée 7 euros – gratuit pour les moins de 12 ans

Pour fêter les 30 ans de l’association, les comédiens d’EXPRESSION vous emmènent faire Le tour du Monde en 80 jours : le roman d’aventures connu dans le monde entier est transformé en comédie hilarante ! Dans cette course mondiale contre la montre menée par Phileas Fogg, un gentleman anglais, et son valet français Passepartout, vous allez vivre un voyage extraordinaire, riche de découvertes et surprises …

Poursuivis par le policier londonien « Inspecteur Fix » qui est persuadé que celui-ci est responsable du braquage de la Banque d’Angleterre, Phileas Fogg, saute du train, au bateau, à dos d’éléphant traversant l’Égypte, l’Inde, Hong-Kong, le Japon, San Francisco et New York, tout en trouvant le temps de sauver une princesse indienne du nom d’Aouda…

Vous ne pourrez en sortir indemne … les fous rires sont garantis !

Salle des fêtes FEROLLES Férolles 45150

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

