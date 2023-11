Marché de noël antillais Salle des fêtes ferme des 50 Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Marché de noël antillais Salle des fêtes ferme des 50 Ramonville-Saint-Agne, 9 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Marché de noël antillais Samedi 9 décembre, 14h00 Salle des fêtes ferme des 50 Gratuit Bonjour, Assokt organise son 1er marché de Noël le samedi 09 Décembre 2023. A partir de 14h00. Vous trouverez des réalisations, créations, objets de décoration, bijoux, douceurs de Noël… autant de cadeaux à offrir ou s’offrir pour Noël.

De nombreuses animations et un chanté Noël agrémenteront cette journée festive.

Venez en famille ou entre amis

Salle des fêtes ferme des 50 Chemin de Mange-Pommes – 31520 Ramonville Saint Agne

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

