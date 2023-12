Loto de la pétanque – Dimanche 14 janvier Salle des fêtes Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Loto de la pétanque – Dimanche 14 janvier Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Salle des fêtes

Fin : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T19:00:00+01:00 De nombreux lots sont à gagner : bons d’achat Casino, bons d’achats commerçants, longes de porc, demi-agneau, saucisse, volaille, corbeilles de fruits et de fleurs, filets garnis, champagne… Tarifs cartons : 4 € le carton • 10 € les 3 cartons • 20 € les 8 cartons • 30 € les 14 cartons

Salle des fêtes 18 Rue de l'Église, 31150 Fenouillet

