Haute-Garonne Don du sang – Jeudi 6 juillet Salle des fêtes Fenouillet, 6 juillet 2023, Fenouillet. Don du sang – Jeudi 6 juillet Jeudi 6 juillet, 14h00 Salle des fêtes Renseignements Les besoins en produits sanguins sont particulièrement importants. En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients.

La prochaine collecte de sang organisée par l’association pour le don du sang Fenouillet / Gagnac-sur-Garonne / Lespinasse aura lieu jeudi 6 juillet de 14h00 et 19h00, au 18 rue de l’église. Une prise de rendez-vous est recommandée, mais les donneurs bénévoles peuvent aussi se présenter sans avoir retenu un créneau horaire. Plus d’infos en cliquant ici. Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « dondusang31150@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 82 70 08 99 »}] [{« link »: « https://www.dondusang31150.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

