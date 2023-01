Boum du Carnaval AAPEF – Dimanche 29 janvier Salle des fêtes Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Boum du Carnaval AAPEF – Dimanche 29 janvier Salle des fêtes, 29 janvier 2023, Fenouillet. Boum du Carnaval AAPEF – Dimanche 29 janvier Dimanche 29 janvier, 15h00 Salle des fêtes

Renseignements

Enfilez vous plus beaux déguisements et amenez des crêpes ou un gâteau à partager Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Participez au concours du plus beau gâteau, un lot sera offert à la famille gagnante. À vos fourneaux ! L’AAPEF fournit les boissons

Entrée gratuite

Ouvert aux enfants de 3 à 10 ans et leur famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T15:00:00+01:00

2023-01-29T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 18 Rue de l'Église, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Salle des fêtes Fenouillet Departement Haute-Garonne

Salle des fêtes Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Boum du Carnaval AAPEF – Dimanche 29 janvier Salle des fêtes 2023-01-29 was last modified: by Boum du Carnaval AAPEF – Dimanche 29 janvier Salle des fêtes Salle des fêtes 29 janvier 2023 Fenouillet Salle des fêtes Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne