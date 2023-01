Loto AAPEF collège – Vendredi 27 janvier Salle des fêtes Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Loto AAPEF collège – Vendredi 27 janvier Salle des fêtes, 27 janvier 2023, Fenouillet. Loto AAPEF collège – Vendredi 27 janvier Vendredi 27 janvier, 19h30 Salle des fêtes

Renseignements

L’association de parents d’élèves AAPEF Collège organise un loto Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Il y aura de nombreux lots à gagner : Nintendo Switch, trottinette électrique, enceinte Bluetooth, fauteuil de gamer, imprimante, robot pâtissier, plancha… Crêpes et buvette sur place. Tarifs cartons : 3 € le carton • 10 € les 4 cartons • 15 € les 7 cartons • 30 € les 16 cartons

Début : 20h30 • Ouverture des portes : 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T19:30:00+01:00

2023-01-27T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 18 Rue de l'Église, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Salle des fêtes Fenouillet Departement Haute-Garonne

Salle des fêtes Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Loto AAPEF collège – Vendredi 27 janvier Salle des fêtes 2023-01-27 was last modified: by Loto AAPEF collège – Vendredi 27 janvier Salle des fêtes Salle des fêtes 27 janvier 2023 Fenouillet Salle des fêtes Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne