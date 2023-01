Lectures à voix haute – Vendredi 20 janvier Salle des fêtes Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Lectures à voix haute – Vendredi 20 janvier Salle des fêtes, 20 janvier 2023, Fenouillet. Lectures à voix haute – Vendredi 20 janvier Vendredi 20 janvier, 19h00 Salle des fêtes

Renseignements

Entrée libre Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Au programme : 19h00 : lecture par les élèves de CM2 des écoles élémentaires Jean Monnet et Piquepeyre et de 6e du collège François Mitterrand de Fenouillet.

20h00 : interventions des adhérents de la médiathèque, scène ouverte tout public.

Apéritif dînatoire partagé « auberge espagnole ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:00:00+01:00

2023-01-20T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 18 Rue de l'Église, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Salle des fêtes Fenouillet Departement Haute-Garonne

Salle des fêtes Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Lectures à voix haute – Vendredi 20 janvier Salle des fêtes 2023-01-20 was last modified: by Lectures à voix haute – Vendredi 20 janvier Salle des fêtes Salle des fêtes 20 janvier 2023 Fenouillet Salle des fêtes Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne