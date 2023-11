Réveillon trad participatif Salle des fêtes Fenioux, 31 décembre 2023, Fenioux.

Fenioux,Deux-Sèvres

L’association Accord Diato organise un réveillon trad participatif le 31 décembre (chaque couple prépare une entrée apéritive facile à déguster debout ou un dessert).

Pour le repas, chacun apporte une assiette creuse pour le plat chaud, ses couverts, son verre, le pain et la boisson. Pour les groupes, apporter un plat par couple.

Le menu comprend donc : douceur angevine ou cocktail sans alcool, entrées apéritives partagées, un plat chaud traiteur et sa garniture de légumes, fromages, buffet de desserts participatif et thé ou café.

La participation est de 40 € par personne et de 20 € par enfant jusqu’à 10 ans inclus.

Il commencera à 20 heures et sera animé par Oyun Trio et Accord à Quatre.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 22 décembre au 05 49 04 35 92 ou au 06 13 52 32 39 au près de Mme Montbord..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

Salle des fêtes

Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Accord Diato association is organizing a participatory trad New Year’s Eve party on December 31 (each couple prepares a stand-up appetizer or dessert).

For the meal, everyone brings a soup plate for the hot dish, cutlery, glass, bread and drink. For groups, bring one dish per couple.

The menu therefore includes: Angevine sweetness or non-alcoholic cocktail, shared appetizers, a catered hot dish with vegetable garnish, cheese, participatory dessert buffet and tea or coffee.

Participation is 40? per person and 20? per child up to and including age 10.

It starts at 8 p.m. and will be hosted by Oyun Trio and Accord à Quatre.

Information and registration until December 22 on 05 49 04 35 92 or 06 13 52 32 39 with Mme Montbord.

La asociación Accord Diato organiza el 31 de diciembre una fiesta de Nochevieja participativa (cada pareja prepara un entrante fácil de comer o un postre).

Para la comida, cada uno trae un plato hondo para el plato caliente, cubiertos, vaso, pan y bebida. Para los grupos, traer un plato por pareja.

El menú incluye: un refresco de Angers o un cóctel sin alcohol, entrantes para compartir, un plato caliente con verduras, queso, un bufé de postres y té o café.

El precio es de 40 euros por persona y 20 euros por niño hasta los 10 años inclusive.

Comienza a las 20:00 horas y estará a cargo de Oyun Trio y Accord à Quatre.

Información y reservas hasta el 22 de diciembre en el 05 49 04 35 92 o en el 06 13 52 32 39 a través de Mme Montbord.

Der Verein Accord Diato organisiert am 31. Dezember einen partizipativen Trad-Weihnachtsabend (jedes Paar bereitet eine Vorspeise zum Aperitif vor, die man leicht im Stehen essen kann, oder ein Dessert).

Für das Essen bringt jeder einen tiefen Teller für das warme Gericht, sein Besteck, sein Glas, das Brot und das Getränk mit. Bei Gruppen bringen Sie pro Paar ein Gericht mit.

Das Menü umfasst also: Angevine-Süßigkeit oder alkoholfreier Cocktail, geteilte Vorspeisen zum Aperitif, ein warmes Traiteur-Gericht mit Gemüsebeilage, Käse, ein partizipatives Dessertbuffet und Tee oder Kaffee.

Die Teilnahmegebühr beträgt 40 ? pro Person und 20 ? pro Kind bis einschließlich 10 Jahren.

Der Abend beginnt um 20 Uhr und wird von Oyun Trio und Accord à Quatre musikalisch umrahmt.

Informationen und Anmeldungen bis zum 22. Dezember unter der Nummer 05 49 04 35 92 oder 06 13 52 32 39 bei Frau Montbord.

Mise à jour le 2023-11-24 par CC Val de Gâtine