Bal Trad salle des fêtes, Fenioux (79) Bal Trad salle des fêtes, Fenioux (79), 20 janvier 2024, . Bal Trad Samedi 20 janvier 2024, 21h00 salle des fêtes, Fenioux (79) tarif plein 8 € tarif reduit 6 € Samedi 20 Janvier organisé par les Chétiens dans le Monde Rural ( CMR 79) De 19h à 21h : Choucroute – dessert : 12 € ( possibilité de choucroute sans viande) sur réservation A 21H BAL TRAD animé par ACCORD A QUATRE et BAGATELLE TARIFS plein: 8 € Reduit: 6 € ( étudiants, demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 12 ans Buvette Renseignements et réservation: cmr79@wanadoo.fr , 06.07.05.97.71. source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Fenioux (79) 17, Rue de Parthenay

salle des fêtes, 79160 Fenioux, France [{« link »: « mailto:cmr79@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46395 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-21T01:00:00+01:00

2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-21T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des fêtes, Fenioux (79) Adresse 17, Rue de Parthenay salle des fêtes, 79160 Fenioux, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes, Fenioux (79) latitude longitude 46.541756;-0.49391

salle des fêtes, Fenioux (79) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//