THÉÂTRE EN FRANÇAIS salle des fêtes Fénétrange, 2 mars 2024, Fénétrange.

« Sympatischer Wahnsinn » est le titre de la nouvelle pièce en dialecte du Klim Bim’s. Pour deux représentations, la troupe proposera la pièce en français !

Vente des billets au local du Klim Bim’s Club à partir du 13 janvier 2024 (cour du château) les samedis de 14h00 à 16h00 ou par téléphone, après 19h00.. Tout public

Samedi 2024-03-02 20:00:00 fin : 2024-03-02 22:30:00. .

salle des fêtes

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est



