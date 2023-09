OCTOBRE ROSE – CANONS & FOURCHETTES Salle des fetes Félines-Minervois, 7 octobre 2023, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Dans le cadre d’OCTOBRE ROSE, L’association des Jeunes Félinois vous invite à une soirée gourmande

Musique avec le Groupe Real Gipsy , Bandas Rambal & Sagan

Animation pour les plus jeunes avec Chateau gonflable

Une restauration sur place Tchapas et Menus Pitchoun

Et bien sûr le Dress Code : Rose.

2023-10-07 18:30:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fetes

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



As part of OCTOBRE ROSE, L’association des Jeunes Félinois invites you to a gourmet evening of

Music with Groupe Real Gipsy , Bandas Rambal & Sagan

Entertainment for youngsters with a bouncy castle

Catering on site Tchapas and Menus Pitchoun

And of course Dress Code: Pink

En el marco de OCTOBRE ROSE, L’association des Jeunes Félinois le invita a una velada gastronómica de

Música con el grupo Real Gipsy, Bandas Rambal & Sagan

Animación para los más pequeños con un castillo hinchable

Catering in situ Tchapas y Menús Pitchoun

Y por supuesto el Dress Code: Rosa

Im Rahmen von OCTOBRE ROSE lädt die Association des Jeunes Félinois Sie zu einem Gourmet-Abend ein

Musik mit der Gruppe Real Gipsy , Bandas Rambal & Sagan

Animation für die Jüngsten mit Hüpfburg

Verpflegung vor Ort Tchapas und Menus Pitchoun

Und natürlich der Dresscode: Rosa

