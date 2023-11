Marche au profit de l’association 4L Casadéenne Salle des fêtes Félines, 19 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

Soutenez la 4L Casadéenne pour leur raid humanitaire en participant à leur randonnée et vente de gâteaux, boissons et soupes. Dès 14h30, pour 7kms de marche avec ravitaillement..

2023-11-19 14:30:00 fin : 2023-11-19 . .

Salle des fêtes

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Support the 4L Casadéenne for their humanitarian raid by taking part in their walk and selling cakes, drinks and soups. Starting at 2.30pm, for a 7km walk with refreshments.

Apoya a 4L Casadéenne en su incursión humanitaria participando en su marcha y vendiendo pasteles, bebidas y sopas. A partir de las 14.30 h, 7 km a pie con avituallamiento.

Unterstützen Sie die 4L Casadéenne bei ihrer humanitären Raid, indem Sie an ihrer Wanderung teilnehmen und Kuchen, Getränke und Suppen verkaufen. Ab 14:30 Uhr, für eine 7 km lange Wanderung mit Verpflegung.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay