Haute-Loire Félines . EUR 16 16 Concours de belote au profit des écoles de Félines et Sembadel le samedi 1er avril à partir de 20h à la salle des fêtes : toutes les doublettes seront primées (16 € par doublette). Tombola, gourmandises. +33 6 58 69 21 44 Salle des fêtes Le Bourg Félines

