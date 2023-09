Soirée entrecôte frites ou fish and chips Salle des fêtes Faye-sur-Ardin, 30 septembre 2023, Faye-sur-Ardin.

Faye-sur-Ardin,Deux-Sèvres

> Soirée entrecôte frites ou

fish and chips. Samedi

30 septembre à 19 h, organisée

par le Football-club Plaine

Gâtine, à la salle des fêtes de

Fay-sur-Ardin. Places limitées,

réservations avant le

24 septembre au 06.73.21.07.59

ou au 06.07.38.08.09. Menu :

24 € ; enfants moins de 12 ans,

10 € (apéritif offert, jambon de

Bayonne, melon, entrecôte

frites ou fish and chips,

fromage, dessert, café)..

Salle des fêtes

Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



> Entrecôte frites or

fish and chips. Saturday

september 30 at 7 pm, organized

by the Football-club Plaine

Gâtine, at the salle des fêtes in

Fay-sur-Ardin. Limited seating,

reservations before

september 24 on 06.73.21.07.59

or 06.07.38.08.09. Menu:

24 ? ; children under 12,

10 ? (aperitif offered, Bayonne ham

Ham, melon, entrecôte

fries or fish and chips,

cheese, dessert, coffee).

> entrecot frito o

fish and chips. Sábado

30 de septiembre a las 19 h, organizado

por el Plaine Gâtine Football

Gâtine, en la sala de fiestas de

Fay-sur-Ardin. Plazas limitadas,

reservas antes del

24 de septiembre en el 06.73.21.07.59

o 06.07.38.08.09. Menú:

24€; niños menores de 12 años,

10 € (aperitivo ofrecido, jamón de Bayona

Jamón, melón, entrecot

patatas fritas o pescado con patatas fritas,

queso, postre, café).

> Abend Entrecôte mit Pommes frites oder

fish and Chips. Samstag

30. September um 19 Uhr, organisiert

vom Fußballclub Plaine Plaine

Gâtine, in der Festhalle von

Fay-sur-Ardin. Begrenzte Anzahl an Plätzen,

reservierungen vor dem

24. September unter 06.73.21.07.59

oder unter 06.07.38.08.09. Menü:

24 ?; Kinder unter 12 Jahren,

10 ? (kostenloser Aperitif, Schinken aus ?

Bayonne, Melone, Entrecôte

pommes frites oder Fish and Chips,

käse, Dessert, Kaffee).

Mise à jour le 2023-09-18 par CC Val de Gâtine