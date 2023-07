Exposition « Passerelle » Salle des fêtes Faycelles, 7 juillet 2023, Faycelles.

Faycelles,Lot

Une rétrospective du spectacle d’ombres et de marionnettes de la compagnie Jean-Pierre Lescot, présentée grâce à une série de photographies..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Salle des fêtes

Faycelles 46100 Lot Occitanie



A retrospective of the Jean-Pierre Lescot company’s shadow puppet show, presented through a series of photographs.

Una retrospectiva del espectáculo de sombras chinescas de Jean-Pierre Lescot, presentada a través de una serie de fotografías.

Eine Retrospektive des Schatten- und Marionettenspiels der Kompanie Jean-Pierre Lescot, das anhand einer Reihe von Fotografien vorgestellt wird.

